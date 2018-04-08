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Bolu’da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

-BOLU (İHA)-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu’da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.- Merkez üssü Bolu’nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi.

-BOLU (İHA)-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu’da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
- Merkez üssü Bolu’nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle Bolu’da vatandaşlar sokağa döküldü.
- (FÇ-OA-DK-Y)

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