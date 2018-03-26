Bolu’da, 81 litre kaçak içki yakalandı

Bolu’da, jandarma ekiplerinden kaçan ve takip sonucu yakalanan araçta yapılan aramada sahte bandrollü 81 litre içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yeniçağa mevkiinde yaptıkları devriye sırasında kendilerinden kaçan bir aracı takip sonucu yakaladı.

Yakalanan araçta ekipler tarafından yapılan aramada, 30 şişe rakı, 33 şişe viski ve 18 şişe votka olmak üzere toplam 81 litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan içki ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.