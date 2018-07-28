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Bolu'da düğünde kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün yapan aile bireyleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle kavga çıktı. Büyüyen kavga nedeniyle onlarca kişi tekme, tokat ve taşlarla birbirine girdi. Olayda, iki taraftan da toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, olayları biber gazı sıkarak yatıştırırdı. Taşla ve darp sonucu yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K., Z.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın üzüntüsü ile fenalık geçirenlere ise 112 Acil ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralıların yakınları hastane bahçesini doldururken, toplanan kalabalık polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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