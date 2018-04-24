HABER

Bolu’da durdurulan çiftin arabasından 8 kilo 30 gram uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında arama yaptıkları bir otomobilde 8 kilo 30 gram esrarla yakalanan çift adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Bolu’da durdurulan çiftin arabasından 8 kilo 30 gram uyuşturucu çıktı

Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında arama yaptıkları bir otomobilde 8 kilo 30 gram esrarla yakalanan çift adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan M.Ç. ve S.Ç.’nin şüpheli hareketleri üzerine araçta Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile detaylı arama yapıldı. Aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş su şişelerinin içinde toplam 8 kilo 30 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen M.Ç. (37) ile eşi S.Ç. (44) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da durdurulan çiftin arabasından 8 kilo 30 gram uyuşturucu çıktı

Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.