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Bolu’da, eroinle yakalanan tekstil işçisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Bolu’da, yol kontrolü sırasında 25 kilo 760 gram eroinle yakalanan tekstil işçisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Araçta Narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan lastiklerin içine paketler halinde gizlenmiş 25 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Bolu’da, yol kontrolü sırasında 25 kilo 760 gram eroinle yakalanan tekstil işçisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta Narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan lastiklerin içine paketler halinde gizlenmiş 25 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Bursa’da tekstil işçisi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki sürücü Esat O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esat O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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