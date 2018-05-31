Bolu'da FETÖ şüphelisi 2 kiş adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden R.Ö.'yü Bolu’da, A.G.'yi ise Düzce’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. R.Ö.'nün, KHK ile kapatılan FETÖ'ye bağlı bir okulda öğretmenlik yaptığı, A.G.'nin ise Düzce'de fizyoterapist olarak çalıştığı ve babasının ismine kayıtlı olan telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı öğrenildi. R.Ö. ve A.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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