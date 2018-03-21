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Bolu'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

BOLU'da, FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker ile kapatılan üniversitenin bir çalışanı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker ile kapatılan üniversitenin bir çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla farklı tarihlerde örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan yüzbaşı H.Z.'yi Elazığ'da, astsubaylar H.D. ile A.A.'yı Bolu'nun Mengen ilçesinde, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı A.Ş.'yi de Bolu merkezinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bolu'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

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