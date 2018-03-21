Bolu'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker ile kapatılan üniversitenin bir çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla farklı tarihlerde örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan yüzbaşı H.Z.'yi Elazığ'da, astsubaylar H.D. ile A.A.'yı Bolu'nun Mengen ilçesinde, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı A.Ş.'yi de Bolu merkezinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum