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Bolu’da, FETÖ’nün eğitim yapılanması davasında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın ‘eğitim yapılanması’ davasında 18’i tutuklu 65 sanık hakkında karar verildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması ‘eğitim yapılanması’ soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan 18’i tutuklu 65 sanık için bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın ‘eğitim yapılanması’ davasında 18’i tutuklu 65 sanık hakkında karar verildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması ‘eğitim yapılanması’ soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan 18’i tutuklu 65 sanık için bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Bolu Adliyesi’nin yetersiz olması nedeniyle Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Belediye Nikah Salonu’nda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve aileleri hazır bulundu.
Sanıkların isimlerinin okunmasıyla başlayan karar duruşmasında, sanıkların son sözleri sorulduktan sonra mahkeme başkanı Seyfi Han kararı açıkladı.

Sanıklara ceza yağdı
FETÖ’nün ‘eğitim yapılanmasında’ yargılanan sanıklardan 18’i beraat ederken, 25 kişi 7 yıl 6 ay, 7 kişi 6 yıl 10 ay 15 gün, 8 kişi 6 yıl 3 ay ve 7 kişi 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Tutuklu 18 sanıktan ise 3’ü tahliye edilirken, diğer sanıklar tekrar cezaevine gönderildi.

Tutuksuz sanık kararla tutuklandı
Duruşma salonunda hazır bulunan tutuksuz sanıklardan Mustafa Daştan hakkında mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararla birlikte salona tutuksuz olarak gelen sanık Daştan, polis ekiplerince kelepçelenerek cezaevine götürüldü.

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