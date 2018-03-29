HABER

Bolu’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Bolu’da, günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu 2 kadın ve kadınlara aracılık ettiği iddia edilen bir erkek gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta günlük kiralanan bir evde fuhul yapıldığı ihbarı üzerine eve operasyon yaptı.Polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 kadın ile 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı.

Bolu’da, günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu 2 kadın ve kadınlara aracılık ettiği iddia edilen bir erkek gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta günlük kiralanan bir evde fuhul yapıldığı ihbarı üzerine eve operasyon yaptı.
Polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 kadın ile 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Fuhuş operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu N.İ. (46) ve I.X. (40) ise ifadelerinde, fuhuşa aracılık eden kişinin İ.A. isimli kişi olduğunu söylediler.
“Amacım yardım etmekti, sadece yüzde 20 alıyordum”
Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kaldığı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum” dediği öğrenildi.
N.İ. ve I.X. isimli kadınlar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatı.
İ.A.’nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.