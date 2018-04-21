Bolu’da hint keneviri ve sahte içki operasyonu

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 40 kök kenevir ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gölköy Hamidiye Mahallesi’nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda 40 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili, daha önceden de ‘silahla tehdit’ suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otelde kaçak içki ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin, Kartalkaya bölgesinde faaliyet yürüten bir otelde yaptıkları kontrollerde ise, 16 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili otel işletmesi hakkında işlem başlatıldı.