Bolu’da iş makinesi ile kaçak kazı yapan 13 kişi gözaltına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 13 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Dereçetinören köyü Taykadın mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir’e ait tarlaya operasyon yaptı. Operasyonda, iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinlikte iki farklı yerde kazı yapıldığını gören ekipler, kazıyla ilişkili oldukları tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Kazı çalışmasında kullanılan iş makineleri ve diğer araç, gereçlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!
Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar