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Bolu’da iş makinesi ile kaçak kazı yapan 13 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 13 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Dereçetinören köyü Taykadın mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir’e ait tarlaya operasyon yaptı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 13 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Dereçetinören köyü Taykadın mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir’e ait tarlaya operasyon yaptı. Operasyonda, iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinlikte iki farklı yerde kazı yapıldığını gören ekipler, kazıyla ilişkili oldukları tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Kazı çalışmasında kullanılan iş makineleri ve diğer araç, gereçlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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