Bolu'da itfaiyenin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, itfaiyenin hurda araçları yakarak yaptığı yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden gelen ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline eğitim verdi. 4 gün süren eğitimin ardından İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında, kullanılmayan 2 hurda minibüs yakıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, siren çalarak itfaiye araçlarıyla gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı.
Konya İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Memiş Gezer, tatbikatla ilgili bilgi vererek, "Bolu'ya eğitime geldik. Bu 22'nci ilimiz. Burada 4 gün boyunca yangınlara müdahale esasları, yangınlara nasıl müdahale edilir, trafik kazalarına nasıl müdahale edilir; bunların eğitimlerini verdik. Bu eğitimin sonunda da bir tatbikat gerçekleştirdik. Arkadaşlar da gayet başarılıydı. Biz Türkiye'nin 22 iline eğitim verdik. İllere eğitim vererek değer katmayı seviyoruz. İtfaiyenin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
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