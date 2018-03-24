Bolu’da, jandarmadan operasyon: 3 gözaltı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Yeniçağa kesiminde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları şüpheli bir araç içerisinde arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 20 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Bolu’nun Göynük ilçesinde yaşadışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda ise, yasadışı ekim yapılan alanda 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirildi. Konuyla alakalı şüpheli bir kişi gözaltına alındı.