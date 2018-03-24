Bolu’da, jandarmadan operasyon: 3 gözaltı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Yeniçağa kesiminde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları şüpheli bir araç içerisinde arama yaptı.
Yapılan aramada, aracın gizli bölmesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 20 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Bolu’nun Göynük ilçesinde yaşadışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda ise, yasadışı ekim yapılan alanda 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirildi. Konuyla alakalı şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum