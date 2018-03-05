Bolu’da kaçak içki ve sigara deposuna operasyon

Bolu’da, tütün mamülleri satan bir işyerinin deposuna yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde tütün mamulleri satan bir iş yerinin deposunda kaçak içki ve sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. A.K. isimli şahsın deposuna yapılan operasyonda 37 adet kaçak içki, bin 200 paket sigara ve 65 adet puro ile çok sayıda sigara sarma makinası ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.K.’nın, kaçak sigara ve içkileri tanımadığı bir şahsın daha sonra gelip almak için deposuna koyduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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