Bolu’da, kaçak otomobil yakalandı

Bolu’da, ülkeye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen lüks otomobil jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Yeniçağa gişeleri üzerinde yapılan yol kontrol ve uygulama sırasında şüphe üzerine Bulgaristan plakalı lüks bir otomobili durdurdu.

Piyasa değeri 55 bin lira olduğu öğrenilen lüks otomobilde yapılan incelemede, aracın ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilerek, Bolu Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sürücü ise, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.