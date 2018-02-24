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Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

BOLU VALİSİ BARUŞ: VAHŞET DİYEBİLECEĞİMİZ ACI BİR OLAY Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik köye gelerek incelemelerde bulundu.

Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)

BOLU VALİSİ BARUŞ: VAHŞET DİYEBİLECEĞİMİZ ACI BİR OLAY
Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Baruş, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 5 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Maalesef üzücü bir olay yaşadık. Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın 2 aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike yok. İlimizde hiç beklemediğimiz bir olay. Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutları ile soruşturuluyor" dedi.
5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Yetkililerden alınan bilgiye göre, amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. İddiaya göre 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Ayrıca kavgaya karışan dede Mehmet Büyüktopaç ile oğlu Zeki ve torunları Onur, Hatice ile Mustafa da kavga sırasında aldıkları sopa darbeleri ile yaralandı. Onur Büyüktopaç gözaltına alınırken, Bolu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan yalnızca Soner Büyüktopaç'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN BAKIŞI YÜREK BURKTU
Bu arada yaşanan katliam sırasında evde bulunan Hatice Büyüktopaç'ın oğlu 4 yaşındaki Y.B.'nin olay yerindeki cesetlerde incelemeler yapıldığı sırada camdan bakarak yaşananları izlemesi yürek burktu. Yaşanan olayda yara almayan tek kişinin Y.B. olduğu öğrenildi.

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Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (3)

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