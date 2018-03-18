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Bolu’da maden göçüğü: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi’nde bulunan özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi.

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi’nde bulunan özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından işletmeye bağlı çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından göçükten kurtarılan 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci ve 41 yaşındaki Ali Işık, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Mengen Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı işçilerden 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Ali Işık’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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