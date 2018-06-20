Bolu'da nakliye firmasının deposu yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, sanayi sitesi içinde bulunan bir nakliye firmasının deposunda çıkan yangında, 2 kamyonet yanarken, çok sayıda malzeme de kullanılamaz hale geldi.

Gece saat 04.00 sıralarında, D-100 Karayolu kenarında bulunan İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Mehmet Uyman'a ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sanayi sitesi bekçisi durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucunda, depoda park halindeki 2 kamyonet ile çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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