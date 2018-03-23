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Bolu'da, şiddetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

BOLU'da, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Güzel Sanatlar Lisesi'nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine uçtu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Güzel Sanatlar Lisesi'nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine uçtu. Öğrencilerin o sırada derste olması faciayı önledi. Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Rüzgar 72 kilometre hıza ulaştı. Rüzgar, nedeniyle Kürkçüler Mahallesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi'nin çatısı büyük bir gürültüyle uçarak okulun bahçesine düştü. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi. Okulun giriş kapısının bulunduğu bölgeye düşen çatı için okula AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devam eden rüzgar nedeniyle okulun bahçesine güvenlik şeridi çekildi. Büyük korku yaşayan öğrenci ve öğretmenler bir süre okul bahçesine çıkamadı.

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