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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı okul bahçesine düştü.

Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı okul bahçesine düştü. Öğrencilerin ders saatinde olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar, şiddetini giderek artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler Mahallesi’nde bulunan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine düştü. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çatının düştüğü sırada öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler bir süre okul bahçesine çıkamadılar.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
6 / 11

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
7 / 11

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
8 / 11

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
9 / 11

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
10 / 11

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Bolu’da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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