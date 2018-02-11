HABER

Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Bolu’da, cadde üzerinde iki kişinin tartışması daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Bolu’da, cadde üzerinde iki kişinin tartışması daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kasık bölgesinden yaralanan 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi Karamanoğlu Pasajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ramazan Ü. ile Murat Zafer Cankurtaran cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce Ramazan Ü., yanında bulunan silahla Murat Zafer Cankurtaran’ın kasık bölgesine 2 el ateş etti.
Kanlar içerisinde yerde kalan Cankurtaran, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Cankurtaran’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ramazan Ü.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.