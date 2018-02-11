Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bolu’da, cadde üzerinde iki kişinin tartışması daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kasık bölgesinden yaralanan 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi Karamanoğlu Pasajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ramazan Ü. ile Murat Zafer Cankurtaran cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce Ramazan Ü., yanında bulunan silahla Murat Zafer Cankurtaran’ın kasık bölgesine 2 el ateş etti.

Kanlar içerisinde yerde kalan Cankurtaran, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Cankurtaran’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ramazan Ü.’yü yakalamak için çalışma başlattı.