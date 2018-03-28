HABER

Bolu’da, şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Bolu’da, park halindeki bir motosikletin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı’nda, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nin arka duvarına park edilmiş motosikletin yanında yere bırakılmış şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Bolu’da, park halindeki bir motosikletin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı’nda, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nin arka duvarına park edilmiş motosikletin yanında yere bırakılmış şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Şüpheli çantanın yakınında bulunan bir restorandaki müşterilerde dışarı çıkarıldı.
Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesiyle, şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. İçinin boş olduğu tespit edilen çanta, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
İstanbul için son dakika hava durumu uyarısıİstanbul için son dakika hava durumu uyarısı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.