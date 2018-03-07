Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da polisin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine içinde O.U. (43) ve T.Y.'nin (28) bulunduğu otomobili durdurdu. Polis bu sırada, araçtaki kişilerin dışarıya bir şeyler attığını fark etti. Polis, atılan cisimlerin uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı toplama işlemiyle 1,02 gram sentetik uyuşturucu Crack maddesi, 2 uyuşturucu hap, 3,12 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler, daha sonra O.U.'nun evine de operasyon düzenledi. O.U.'nun evinde yapılan aramada ise 8,93 gram kubar esrar, 5,24 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içmeye yarayan turuncu renkli plastik düzenek, hassas terazi ve sigara kağıdı bulundu. Şüpheliler, O.U. ve T.Y. gözaltına alındı.

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