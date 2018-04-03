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Bolu’da yanan evlerde kundaklama şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Bolu Kıbrıscık İlçe Kaymakamlığı, Belen köyünde kimsenin yaşamadığı 4 evde çıkan yangının sonrasında kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde saat 03.30 sıralarında Muhammet Karaalp’e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu Kıbrıscık İlçe Kaymakamlığı, Belen köyünde kimsenin yaşamadığı 4 evde çıkan yangının sonrasında kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde saat 03.30 sıralarında Muhammet Karaalp’e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan evde çıkan yangın kısa süre içerisinde yakınında bulunan ve yine kimsenin yaşamadığı İbrahim Yıldız, Mustafa Çelen ve Mahmut Karaalp’e ait ahşap evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kıbrıscık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Evleri yanan Muhammet Karaalp, İbrahim Yıldız, Mustafa Çelen ve Mahmut Karaalp’in Bolu kent merkezinde yaşadıkları, yalnızca yaz günlerinde belli zamanlarda köylerindeki evlerinde kaldıkları, ayrıca 15 gün önce aynı köyde Selim Aydemir’e ait evin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye, evlerde kimsenin oturmaması nedeniyle yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili Kıbrıscık İlçe Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

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