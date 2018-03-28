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Bolu’da, yol kenarında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde, silahla öldürüldüğü düşünülen 55 yaşındaki Refik Gülmez’in cansız bedeni yol kenarında bulundu.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ilıca Köyü yakınlarında yol kenarında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde, silahla öldürüldüğü düşünülen 55 yaşındaki Refik Gülmez’in cansız bedeni yol kenarında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ilıca Köyü yakınlarında yol kenarında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede yerde yatan cesedin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu ve ilk belirlemelere göre silahla öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gülmez’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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