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Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

BOLU’da, TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Kübra Alıç (15) hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Kübra Alıç (15) hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 79 DP 811 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kimsenin yara alamadığı kazada sürücü, aracını yoldan çektirmek için olay yerine çekici çağırdı. Kaza yerine gelen 14 KP 111 plakalı çekici, kaza yapan hafif ticari aracı çektiği sırada aynı yönde seyir halinde olan 77 BS 254 plakalı hafif ticari araç, 34 JV 9630 plakalı otomobil, 06 GAN 77 plakalı otomobil ve 41 AAY 102 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak hafif ticari araca ve çekiciye çarptı. Maddi hasarlı kaza yapan hafif ticari araçta olduğu öğrenilen Kübra Alıç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardaki 15 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralıBolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralıBolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralıBolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

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