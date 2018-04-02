Bolu’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinde Ankara istikametine seyreden Şükrü Meral’in yönetimindeki 14 AAC 234 plakalı hafif ticari araç, Abant Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül idaresindeki 34 ST 2668 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gül’ün kullandığı otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Ercan idaresindeki 34 JG 80 43 plakalı otomobile vurdu.

Kazada, sürücüler Şükrü Meral ve Şevki Gül ile iki otomobilde bulunan Ayşe, Ömer Meral ve Gülten Gül yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.