Bolu'daki FETÖ operasyonunda 14 asker adliyede

BOLU, (DHA) - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 askerden 14'ü, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem yapılanması'ndaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla görüştükleri tespit edilen 9 astsubay ve 7 üsteğmen 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G., O.K., Ş.Y., T.K., S.M., F.Y., İ.K., C.M., E.B., E.Y., M.D., F.Ç., H.E. ve İ.G. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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