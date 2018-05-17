Bolu'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kadından 3'ü tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen Şeyma Bilgin, Gülsen Aydın ve Hümeyra Taşkın Şenel tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüpheliler E.Ç., H.A., A.B., S.K. ve H.Ö. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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