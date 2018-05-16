Bolu'daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen, 2'si daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, 12'si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de olduklarını tespit ettiği şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., H.A., Ş.B., A.B., S.K., H.Ö., G.A. ve H.T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...
Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!
Gelin düğününe görüntülü aramayla katıldı
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum