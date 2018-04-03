Bomba imha uzmanları İstanbul’da 2017 yılında 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bomba imha uzmanları, canlarını hiçe sayarak yıl içerisinde toplam 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Hassas burunlu K9 köpekler ve “Çetin” ve “Kaplan” isimli bomba imha robotları ise bomba imha polislerinin en büyük yardımcıları oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmaları faaliyet raporunda topladı. Rapora göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bomba imha uzmanları, canlarını hiçe sayarak yıl içersin de bir çok şüpheli pakete müdahale etti. Gece ve gündüz ayırt etmeksizin çalışan bomba imha uzmanları sadece İstanbul’da değil, Sur’da Silvan’da Yüksekova’da Nusaybin’de Derik’te, Cizre’de Silopi’de Şırnak’ta, Azez ve Afrin’ de yani ihtiyaç duyulan her yerde görev aldı.

Bomba imha ekipleri yıl içerisinde İstanbul’da 110 adet el yapımı bomba ve 10 adet askeri mühimmat olmak üzere toplam 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Çevre güvenliğini sağlanarak yapılan operasyonlarda 284 şüpheli pakete müdahale etti.