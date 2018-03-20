Bombaya dayanıklı güvenlik bariyerleri Sivas'ta üretiliyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi bünyesinde bulunan Özbelsan A.Ş., emniyet ve askeri alanlarda kullanılan beton güvenlik bariyerlerinin üretimini yapıyor. Şirket Genel Müdürü Şaban Kaya, ihtiyaç duyması halinde Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmak üzere bomba ve roketle düzenlenen saldırılara karşı dayanıklı olan beton güvenlik bariyerlerden gönderebileceklerini söyledi. Sivas Belediyesi bünyesinde kurulan ve hazır beton, parke taşı, bordür ve kent mobilyaları yapımı alanında faaliyet gösteren Özbelsan A.Ş., terör olaylarına karşı asker, polis ve karakolların güvenliğini sağlamak için kullanılan beton güvenlik bariyerlerinin de üretiyor. 2 metre boyunda ve 20 santimetre kalınlığında olan beton güvenlik bariyerleri Türkiye genelindeki karakolların güvenliğini sağlıyor. Yüksek kalitede betondan yapılan bariyerler 500 kilogram bombaya, roket ve çeşitli el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklı olarak üretiliyor. 3,5 ton ağırlığındaki beton güvenlik bariyerleri talepler doğrultusunda sipariş alınarak yapılıyor. 'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYORUZ' Beton güvenlik bariyerlerini yalnızca emniyet güçleri için ürettiklerini söyleyen Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Şaban Kaya, "Bu bariyerleri Sivas içinde, ilçelerde ve Sivas'ın dışındaki illerimize de buradan tren yoluyla gönderiyoruz. Bariyerler 2 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 1 metre taban kalınlığında olmak üzere 3,5 tonluk. Bunlar Suriye sınırında yapılanların 1 metre daha kısası oluyor. Bariyerler tüm güvenlik için, güvenliğimiz için, askerimiz ve polisimiz için, gereken noktalarda, nizamiye girişlerinde ve araç kontrol noktalarında kullanılmakta. 15 Temmuz'dan sonra sabotaj olaylarına istinaden, güvenlik güçlerinin bulunduğu yerler için böyle bir karar alınmıştı. Biz de Sivas Belediyesi, Özbelsan olarak buna duyarlı kalarak bariyerleri üretip ucuz bir maliyete kar amacı gütmeden güvenlik güçlerimize katkıda bulunmak için üretiyoruz. Talepler doğrultusunda Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu şekilde de güvenlik güçlerimize lojistik destek sağlamış oluyoruz. Sivas için ekonomimize de katkıda bulunuyoruz" dedi. 'TALEP OLURSA AFRİN'E GÖNDERMEYE HAZIRIZ' Beton güvenlik bariyerlerini demir donatılar ile yaptıklarını anlatan Kaya şöyle dedi: "Bunlar bombaya ve bomba yüklü düzenekle gelen araçlara karşı dayanıklılığı ölçülerek yapıldı. Tabi ki şimdiye kadar çok şükür böyle bir durum olmadı. 500 kiloluk bir bombaya karşı dayanıklı olduğu hesaplar neticesinde ortaya çıkmıştır. Çok şükür şimdiye kadar böyle bir şeye ihtiyaç olmadı ama biz güvenlik güçlerimizin tedbirleri için bu ürünleri üretmeye devam ediyoruz." İhtiyaç duyulması halinde Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'de kullanılmak üzere bomba ve roketle düzenlenen saldırılara karşı dayanıklı olan beton güvenlik bariyerlerinden gönderebileceklerini belirten Kaya, şeyle devam etti: "Bildiğiniz üzere Afrin de operasyonlar devam ediyor. Afrin'de de bu tip bariyerlere ihtiyaç olduğu zaman talep olduğu müddetçe göndermeye hazırız. Buradan trenle Afrin'e gönderebiliriz ama şu an için bize bir talep gelmedi. Geldiği takdirde hemen göndeririz. Çelik kalıptan günde 6 tane döküp hazırlayabiliyoruz." Genel Müdür Kaya, en son Isparta Terörle Mücadele Eğitim, Tatbikat Merkez Komutanlığı tarafından talep edilen 20 güvenlik bariyerinin gönderildiğini, yeni sipariş de aldıklarını söyledi.