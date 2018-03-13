'Bomonti Kendine Has Sergisi' açıldı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul’un en köklü yerleşkelerinden biri olan ve sahip olduğu zengin tarihi mirasla şehrin önemli semtlerinden Bomonti, küratörlüğünü Burçak Madran’ın yaptığı 'Kendine Has Sergi' adıyla Deniz Müzesi’nde açıldı.

Bomonti’nin geçmişten bugüne şehir yaşamına ve sosyal hayata kattığı tüm detayların güçlü bir kurgu ve titiz bir çalışmayla sergiye dönüştüğü bir semte adını veren fabrika Bomonti’nin Kendine Has Sergisi13 Mart-12 Nisan tarihlerinde Deniz Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinden Mert Sandalcı’nın yıllarca topladığı değerli parçalardan oluşan sergi, Bomonti’de kurulan fabrikanın, Bomonti’nin sosyal hayatının şekillenmesine nasıl katkı sağladığını izleyiciye sunuyor.

"SERGİ İSTANBUL'DAN YAYILAN KÜLTÜRÜN SOSYAL TARİHİYLE İLGİLİ"

Serginin açılışında konuşan Madran, sosyal tarihe ilişkin bir sergi hazırladıklarını söyledi. Özellikle Bomonti ve Feriköy semtlerine odaklanılan bir sergi olduğunu belirten Madran, "İstanbul'un sosyal tarihi ve sadece İstanbul'un değil, İstanbul'dan yayılan kültürün sosyal tarihiyle ilgili bir sergi. Özellikle Bomonti ve Feriköy semtlerine odaklandığımız bir sergi. 20'nci yüzyıla girmeden 19'uncu yüzyılın sonlarında tam anlamıyla oralar daha dutlukken sanayi bölgesi Bomonti Feriköy'e doğru gelişmeye başlamış. Feriköy'de ilk kurulan fabrika Bomonti Fabrikası" dedi.