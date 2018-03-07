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Bonzai içen genci ölümden polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, bonzai içtiği için yol ortasında kriz geçiren bir gence müdahalede bulundu.Olay, Kavaklı Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde meydana geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, bonzai içtiği için yol ortasında kriz geçiren bir gence müdahalede bulundu.
Olay, Kavaklı Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tavşanlı polis ekipleri gece geç saatlerde sokak aralarında devriye atarken bir gencin yerde yattığını gördü. Bunun üzerine gencin yanına giden polisler, gencin uyuşturucu aldığı için sokak ortasında yatıp kaldığını belirledi. Orman Camii önünde uzanmış şekilde kriz geçiren gence, ilk olarak polis müdahale etti ve nefes alarak hareket etmesini sağladı. Uyuşturucu kullandığı için kriz geçiren gencin adının İ.C. olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa bir süre sonra sağlık ekipleri olay yerine gelerek genci kontrol ettikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. İ.C.’nin bonzai aldığı iddia edilirken bu nedenle sokak ortasında yatıp kaldığı, hayati tehlikesinin olduğu, erken fark edildiği için hayatta kaldığı öğrenildi.

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