‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali kamerada

İstanbul’da ara sokakta uyuşturucu madde bonzai içen gencin içler acısı hali bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi içen gencin kendisini kaybettiği haller bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul’da çekilen görüntülerde gencin uyuşturucuyu içtikten sonra yürümekte zorlandığı yanından geçen bazı vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden gencin yanından geçip gittiği görülüyor.
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