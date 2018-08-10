Bonzai içtiği iddia edilen çocuk, hastanede tedaviye alındı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunan H.Ç. (14), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, Keşan'ın Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve sokak üzerindeki bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan H.Ç., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı
Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!
Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım
İran'dan Erdoğan'a: ABD'yi pişman etmeye kararlıyız
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Din adamı kadın oldu! O artık kendi ülkesinin güzellerinden biri
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum