Bonzai içtiği öne sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kullandığı öne sürülen sentetik uyuşturucu maddesi bonzai nedeniyle baygınlık geçirerek Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 8 yaşındaki C.C.K.'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için küçük çocuktan idrar örneği alınarak incelendiğini söyledi. Anne Kezban K. ise bonzainin sokaklarda 2.5 liraya bile satıldığını öne sürerek yardım istedi. Edirne'nin Keşan ilçesinde oturan Kezban K.'nın 4 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki C.C.K., dün sentetik uyuşturucu maddesi bonzai kullandığı iddiasıyla ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygın halde olan küçük çocuk ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren C.C.K. hakkında bilgi veren Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanımı olup, olmadığının belirlenmesi için idrar örneği alındığını ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Hasta C.C.K.'ya sentetik uyuşturucu benzeri bir madde verildiğinin iddia edildiğini kaydeden Nedim Samancı, "Keşan Devlet Hastanesi acil bölümünde ilk müdahalesinin yapıldığı, hastada şuur kaybı olmadığı ancak yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede takip edilmesi gerektiğinden ünitemize sevk edildi. Hasta bize dün öğlen saatlerinde getirildi. Hasta temelde orta düzeyde zihinsel engelli olan raporlu bir hasta. Uyuşturucu teması olarak da hasta bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz tedbiren yoğun bakıma yatırdık. Ailesi bize çocuğa evlerinin yakınındaki bir metruk binada bonzai veya benzeri bir uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Hastayı 24 saat izlememizde patolojik herhangi bir bulguya rastlamadık" şeklinde konuştu. İDRAR ÖRNEĞİNİN SONUCU BEKLENİYOR Küçük çocuğun kalbinde bir ileti sorunu tespit edildiğini ifade eden Samancı, "Ancak daha önce cerrahi olarak opera edilmiş bir kalp sorunu olduğu, sorunun doğumsal bir kalp sorunu olduğunu belirledik. Ailesi iddiası üzerine de idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Laboratuara yolladık ancak onun sonucu henüz gelmedi. Hastamızın genel durumu iyi. Biz tedbiren bu tip hastaları 48 saat gözlem altında utuyoruz. Ve idrarda uyuşturucu panelinin sonucunun gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra muhtemelen hastayı taburcu edeceğiz" dedi. ÇOCUĞUMA BUNU VEREN VİCDANSIZDIR Eşinin cezaevinde olduğunu ve C.C.K.'nın 4 çocuğundan biri olduğunu anlatan anne Kezban K. ise sentetik uyuşturucu maddesi bonzainin Edirne'nin Keşan ilçesindeki sokaklarda 2.5 liraya satıldığını öne sürdü. Kezban K., "Benim çocuğuma içirilen bu uyuşturucu başkasının çocuğuna da içirilebilir. Benim çocuğum zaten kalp hastası ve zihinsel özürlü. Benim çocuğuma bunu veren vicdansızdır. Çocuğumu eve getiren kişi 'abla çocuğun bonzai içti' dedi. Bende hemen ambulans çağırdım. Yazık günah değil mi? Kaç kişi öldü bu uyuşturucudan Keşan'da neden bunların önlemini almıyorlar? İnsan hayatı 2.5 lira mı Sokaklarda 1 liraya bile satıyorlar. Biz kime sığınacağız. Devletimiz buna el koysun. Eşim de cezaevinde 4 çocuğum var. Zor durumdayım. Çocuğumun kalp ritimleri bozulmuş uyuşturucu yüzünden" diye konuştu.

