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Bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilde bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Odun Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da otomobilde bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Odun Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 12,10 gram bonzai ele geçirdi. Araçta bulunan Ertan K. ve Emre D.D., uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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