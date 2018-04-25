Samsun’da otomobilde bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Odun Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 12,10 gram bonzai ele geçirdi. Araçta bulunan Ertan K. ve Emre D.D., uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



