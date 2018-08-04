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Bonzai kullanan genç, kaldırıma yığıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen bir genç, fenalaşarak kaldırıma düştü.

Bonzai kullanan genç, kaldırıma yığıldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen bir genç, fenalaşarak kaldırıma düştü. Vatandaşların çağırdığı ambulans beklenirken, genç olay yerinden ayrıldı.
Olay, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı öne sürülen ve adı öğrenilemeyen genç, şehrin en işlek bölgelerinden olan İsmet İnönü Caddesi'nde fenalaşarak, kaldırıma yığıldı. Bazı vatandaşlar gencin yanından yürüyüp geçerken, bazıları ise başında bekleyerek yardımcı olmaya çalıştı. Çevredekiler, olay yerine ambulans çağırdı. Ancak bir süre sonra yerden kalkan genç, sağlık ekipleri gelmeden yürüyerek kalabalık arasında gözden kayboldu.

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