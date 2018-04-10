HABER

Bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü direksiyonda sızdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Sultanbeyli TEM gişelerde bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü, bilincini kaybederek önce yol üzerindeki bir otomobile, ardından da gişe duvarına çarptı.

Sultanbeyli TEM gişelerde bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü, bilincini kaybederek önce yol üzerindeki bir otomobile, ardından da gişe duvarına çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza, saat 18.50 sıralarında Sultanbeyli TEM gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken bonzai kullandığı iddia edilen tır sürücüsü bilincini kaybederek kendinden geçti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızan sürücü, gişelere girmek üzereyken önce 34 SD 9657 plakalı otomobile, sonrasında ise gişe duvarına çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası otomobilden inen sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise tır sürücüsüne müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası tır sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yapılan müdahale sonrası kendine gelen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaza sonrası trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, yapılan işlemlerin ardından tır çekici yardımıyla gişelerden çıkarıldı.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.