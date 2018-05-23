Bonzai kullandığı ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen C.C.K. (8), baygın bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk evde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı öne sürülen C.C.K., çevredekiler tarafından baygın bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, C.C.K.'yi ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

