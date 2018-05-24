Bonzai kullandığı öne sürülen 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, baygın bulunan ve sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı öne sürülen C.C.K.'nin (8), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülüyor. Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanıp, kullanmadığının tespit edilmesi için küçük çocuktan idrar örneği alınarak, incelendiğini söyledi. Anne Kezban K. ise "Benim çocuğuma bunu veren vicdansızdır" dedi.

Keşan'da yaşayan Kezban K.'nin orta düzeyde zihinsel engelli raporu bulunan oğlu C.C.K., dün, baygın bulunarak, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddiasıyla ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren C.C.K. hakkında bilgi veren Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Nedim Samancı, uyuşturucu kullanımı olup, olmadığının belirlenmesi için idrar örneği alındığını; ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

C.C.K.'ye sentetik uyuşturucu benzeri madde verildiğinin iddia edildiğini kaydeden Samancı, "Keşan Devlet Hastanesi Acil Bölümü'nde ilk müdahalesinin yapıldığı hastada şuur kaybı olmadığı; ancak yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede takip edilmesi gerektiğinden ünitemize sevk edildi. Hasta, bize dün öğle saatlerinde getirildi. Hasta, temelde orta düzeyde zihinsel engelli olan raporlu bir hasta. Uyuşturucu teması olarak da hasta bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz tedbiren yoğun bakıma yatırdık. Ailesi bize çocuğa evlerinin yakınındaki bir metruk binada, bonzai veya benzeri uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Hastayı 24 saat izlememizde, patolojik herhangi bulguya rastlamadık" dedi.

İDRAR ÖRNEĞİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Küçük çocuğun kalbinde ileti sorunu tespit edildiğini dile getiren Samancı, "Ancak daha önce cerrahi olarak opere edilmiş kalp sorunu olduğu, sorunun, doğumsal kalp sorunu olduğunu belirledik. Ailesinin iddiası üzerine de idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Laboratuvara yolladık; ancak onun sonucu henüz gelmedi. Hastamızın genel durumu iyi. Biz tedbiren bu tip hastaları 48 saat gözlem altında utuyoruz. İdrarda uyuşturucu panelinin sonucunun gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra muhtemelen hastayı taburcu edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMA BUNU VEREN VİCDANSIZDIR'

Eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen anne Kezban K. ise sentetik uyuşturucu bonzainin Keşan sokaklarında 2,5 liraya satıldığını öne sürdü. Kezban K., "Benim çocuğuma içirilen bu uyuşturucu, başkasının çocuğuna da içirilebilir. Benim çocuğum zaten kalp hastası ve zihinsel özürlü. Benim çocuğuma bunu veren vicdansızdır. Çocuğumu eve getiren kişi, 'Abla çocuğun bonzai içti' dedi. Ben de hemen ambulans çağırdım. Yazık, günah değil mi? Kaç kişi öldü bu uyuşturucudan? Keşan’da neden bunların önlemini almıyorlar? İnsan hayatı 2,5 lira mı? Biz kime sığınacağız? Eşim de cezaevinde, 4 çocuğum var. Zor durumdayım. Çocuğumun kalp ritimleri bozulmuş uyuşturucu yüzünden" dedi.