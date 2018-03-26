Bonzai ticaretine adli kontrol

Samsun’da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.G. isimli bir kişinin üzerinde 0.80 gram bonzai ele geçirdi. G.G.’nin uyuşturucuyu U.K.Y.’den aldığı tespit edildi. Olayla ilgili U.K.Y. yakalanarak gözaltına alındı ve G.G.’nin üzerinde ele geçen uyuşturucu kağıdına sarılı benzer kağıt içinde 0.72 gram bonzai ele geçti. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.K.Y., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum