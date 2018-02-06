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Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:32 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullanan genç hayatını kaybetti.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullanan genç hayatını kaybetti. Gencin annesi, "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın" diyerek yetkililere seslendi.
Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde uyuşturucu krizine giren ve ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Kenan Kabael, durumunun ağırlaşması nedeniyle Edirne’ye sevk edildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Kabael’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanede bekletilirken, Keşan’daki evinde yakınları sinir krizi geçirdi. Başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere cenaze evinde toplanan Kenan Kabael’in yakınları, uyuşturucu madde satıcılarına beddua etti.

"Her köşe başında uyuşturucu satılıyor"
Kabael’in dayısı Sedat Gücin, uyuşturucu madde satıcılarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Satıcıların sayısı her geçen gün artıyor. 3-5 yıl önce hurda demir toplayanlar, uyuşturucu satmaya başladıktan sonra ev aldı, son model arabalarla geziyor. Her köşe başında uyuşturucu satılıyor" dedi.
Keşan’ın uyuşturucu satışında Trakya’nın merkezi haline geldiğini ileri süren Gücin, "İlçemizdeki uyuşturucunun bitmesini istiyorsak, bu iş için şehir dışından özel ekipler getirilmeli. Uyuşturucu ile mücadelede profesyonelleşmiş olan polisler getirilsin Keşan’a. Bizler uyuşturucu satanları parmaklarımızla tek tek göstereceğiz. Evlatlarımız tek tek ölüyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Uyuşturucu tacirleri bitmeden, evlatlarımız ölmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
Uyuşturucu tacirliğinin babadan oğla geçtiğini, babanın hapse girmesi durumunda işi karısının o da olmazsa çocuklarının devraldığını ileri süren Gücin, "Uyuşturucu tacirlerinin mal varlıklarına el konulsun. Şehirden uzaklaştırılsın. Başka çaresi yok" diye konuştu.

"Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
Sakinleştirici ilaçlar sayesinde ayakta durmaya çalışan Kenan Kabael’in annesi Mutlu Kabael ise 4 çocuğundan birisini bozai yüzünden kaybettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gencecik Kenan’ım 18 yaşında öldü. Morga koyduk onu. Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın. Canım çok yanıyor. Bu bonzaiye el koyun. Size yalvarıyorum. Çok mücadele ettim ama ben çocuğumu kurtaramadım. Keşan’a bir el atın" dedi.
Geride kalan diğer erkek çocuğuna sarılarak, "Kenan’ım öldü, diğer evlatlarımı kurtar, onları kaybetmek istemiyorum" diyen acılı anne, Keşan’da uyuşturucu satışının bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
Kenan Kabael’in cenazesi, Keşan ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

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Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
2 / 6

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
3 / 6

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
4 / 6

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
5 / 6

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
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Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"
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