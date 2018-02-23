Bonzaili mangal faciasında flaş gelişme

Üsküdar'da mangal yaparken ete baharat yerine yanlışlıkla bonzai karıştırarak bir kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ev sahibi Aysel K. hakkında, "taksirle ölüme veyaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Şubat 2017'de şüpheli Aysel K'nin, kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri, annesi, oğlu, gelini ve torununu Yavuztürk Mahallesi'ndeki evine davet ettiği anlatıldı.

Evde bulunanların daha sonra yemek yemek için bahçede mangal yaptıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Aysel K'nin mutfakta raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bir kavanozu ablası mağdur müşteki H.A'ya vererek tavuk etini soslamasını istediği, soslanan etleri pişirerek yediklerinde ise orada bulunanların zehirlenerek hastanelere kaldırıldığı anlatıldı.

İddianamede, evde bulunanlardan şüphelinin eniştesi B.A'nın 28 Şubat 2017'de hastanede hayatını kaybettiği belirtilerek, diğer mağdur müştekilerin ise alınan Adli Tıp raporlarına göre kimisinin hayati tehlike geçirecek derecede, kimisinin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek derecede yaralandıkları aktarıldı.