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Borç tartışmasında arkadaşını bacaklarından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Adem Ç., arkadaşı Ömer D.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Borç tartışmasında arkadaşını bacaklarından vurdu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Adem Ç., arkadaşı Ömer D.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, kent merkezinin en işlek caddelerinden Belediye Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında borç-alacak yüzünden husumet olduğu iddia edilen Adem Ç. ve arkadaşı Ömer D. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Ömer D.'yi bacaklarından vurdu. Caddeden geçen sivil özel harekât polisinin müdahale ettiği olayda, şüpheli Adem Ç. tabancasını yere bırakarak polislere teslim oldu.
İki bacağına 4 mermi isabet eden Ömer D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Borç tartışmasında arkadaşını bacaklarından vurdu

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