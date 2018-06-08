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Borçları nedeniyle bunalıma girince çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. aşağı indirildi. Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan E.Z.'yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, 2 çocuk babası E.Z. ile görüştü. İşsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen E.Z. polisle yaptığı görüşmenin ardından aşağı indi. E.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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