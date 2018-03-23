HABER

Borçları yüzünden intihar etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Mehmet CANDAN - İZMİR, (DHA)İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği G.D., apartmanın çatısından sarktığı sırada kurtarıldı. Borçları yüzünden psikolojik sorular yaşadığı öne sürülen G.D, bugün öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. G.D.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarındaki duvarın üzerinde yürüyerek yürekleri ağza getiren G.D. bir türü ikna olmadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmak için çalıştığı sırada G.D., çatıdan aşağıya doğru sarktı. Bu sırada ekipler G.D.'yi tutarak düşmesini engelledi. Bütün bunlar yaşanırken, vatandaşların cep telefonlarıyla G.D.'yi çekmeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan G.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi yüzünden aksayan trafik, daha sonra normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.