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Borçlu ve alacaklının fidye planı polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu bir kişi, 30 bin lira borç aldığı kağıt toplayıcısına borcunu ödeyemeyince, başka bir arkadaşını kaçırtıp, alınacak fidye parasıyla borcunun bir bölümünü sildirmek istedi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu bir kişi, 30 bin lira borç aldığı kağıt toplayıcısına borcunu ödeyemeyince, başka bir arkadaşını kaçırtıp, alınacak fidye parasıyla borcunun bir bölümünü sildirmek istedi. Borç alan ve borç verenin beraber yaptığı planla kaçırılan kişinin ailesinden 20 bin lira fidye istendi. Pakistan Başkonsolosluğu'nun ihbarı sonucu genç, polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 6 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Sultangazi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Muhtap H., kendi gibi kağıt toplayıcılığı yapan arkadaşı Zebunullah M.’den 30 bin lira borç aldı. Bir süre sonra Zebunullah M., Muhtap H.’den verdiği borcu geri istedi. Ancak Muhtap H., parası olmadığını söyleyerek borcunu ödemedi. Bunun yerine Muhtap H., borcunu ödemek için Zebunullah M.’ye, arkadaşı olan Pakistan uyruklu Azeem A.’yı (25) hedef göstererek, “Bunun ailesi zengin, bunu kaçırın fidye isteyin" dedi. Muhtap H., Azeem A.'yı kağıt toplamak için götürdüğü bir sokakta 'sigara almaya gidiyorum' diyerek yalnız bıraktı. Azeem A. yanına gelen 5 kişi tarafından kaçırıldı.

BORÇ ALAN DA VEREN DE TUTUKLANDI

Kaçırdıkları genci kağıt deposuna getiren zanlılar ona burada günlerce işkence etti. Yaptıkları işkenceyi videoya çeken şüpheliler, videoyu ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Şüpheliler fidyeyi beklediği esnada gencin ailesi Pakistan Başkonsolosluğu aracılığıyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi şüphelilerden Zebunullah M.’nin yerini tespit etti. Zebunullah M'yi yakalayarak gözaltına alan tim, şubeye götürüp sorguladı. Yapılan sorguda planı itiraf eden Zebunullah M.’nin ifadeleri doğrultusunda diğer 5 şüpheli de yakalandı. Bu sırada yaklanacaklarını anlayan şüphelilerin serbest bıraktığı Azeem A. da polise sığındı.

Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Borçlu ve alacaklının fidye planı polise takıldıBorçlu ve alacaklının fidye planı polise takıldıBorçlu ve alacaklının fidye planı polise takıldıBorçlu ve alacaklının fidye planı polise takıldı

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