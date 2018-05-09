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Borcunu ödemek için hırsızlık yapıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

ADANA'da kiralık otomobille hırsızlık yapan Özcan A.

Borcunu ödemek için hırsızlık yapıyormuş

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da kiralık otomobille hırsızlık yapan Özcan A. (27) yakalandı. Özcan A., borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını söyledi.
Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Özcan A. kiraladığı otomobil ile girdiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Daha sonra şüpheli, bir restoranın kapı kilidini kırarak, içeride bulunan 2 adet 5 bin lira değerindeki televizyonu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan, Özcan A., emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygunların gerçekleştirdiğini söyleyip, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dedi.
Özcan A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Borcunu ödemek için hırsızlık yapıyormuşBorcunu ödemek için hırsızlık yapıyormuşBorcunu ödemek için hırsızlık yapıyormuş

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